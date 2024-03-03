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Собянин: Москвичи выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице

11:45
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

На первом месте - Парк Горького

Москвичи выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице. Голосование прошло на платформе "Активный гражданин", рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин.

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В начале списка - каток в Парке Горького. Там в этом году впервые за последние десятилетия залили не только аллеи, но и Пушкинскую набережную. Большой популярностью традиционно пользуются и Сокольники - как у любителей льда, так и у лыжников.

Москвичи отметили и музеи-заповедники Коломенское и Царицыно, где места для активного отдыха соседствуют со знаковыми достопримечательностями. Большое количество голосов также набрали ВДНХ и Измайловский парк.

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