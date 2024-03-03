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Предвыборные новости: доверенные лица Путина проводят встречи в регионах

12:48
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

Голосование пройдёт с 15 по 17 марта

Доверенные лица Владимира Путина ведут агитацию за своего кандидата на выборах президента России. Командир батальона "Спарта" Артём Жога посетил Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи.

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Герой Донецкой Республики осмотрел несколько экспозиций, в том числе об истории своего подразделения и лживости блока НАТО. А на конференции, посвящённой героям наших дней, рассказал о событиях 2014 года в Донбассе, ополчении и причинах спецоперации.

Народный артист России Владимир Машков приехал в Дагестан, где встретился с творческой интеллигенцией республики и пообщался с волонтёрами в региональном штабе, сообщает "ТВ Центр".

Сопредседатель предвыборного штаба Марьяна Лысенко посетила Санкт-Петербург. Она пообщалась с главными врачами больниц и медицинскими работниками. Во время беседы обсудили ключевые тезисы послания президенту Федеральному Собранию, развитие системы здравоохранения  и достижения российской медицины.

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