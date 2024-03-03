Настроение - отличное: как проходит Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи

Сегодня - день Пакистана

На Всемирном молодёжном фестивале в Сочи сегодня запланирована большая образовательная и культурная программа. Уже с утра участники знакомятся с многообразием российской культуры и рассказывают о своих странах. В центре внимания - Пакистан и его традиции.

Чтобы день на фестивале прошёл продуктивно, начать его нужно с хорошего плотного завтрака. Для участников – шведский стол. Блюда здесь на любой вкус: от привычных всем омлетов, до гречки с молоком и блинов.

Делегация из Чада приехала на фестиваль, в том числе себя показать. Ведь мало кто в мире знаком с их культурой.

Участники из нашей страны, конечно, в стороне не остаются. Делегация Брянской области взяла на себя непростую задачу – научить иностранцев русским народным танцам.

Чтобы гости фестиваля не потерялись в многообразии и смогли оценить русское гостеприимство, с ними работают волонтёры и экскурсоводы. Последних отбирали особенно тщательно, конкурс был – 300 человек на место.

Каждый день программа очень насыщенная, поэтому на площадку участники пребывают рано, но с самого утра полные сил и заряженные положительной энергией.

Участников ждёт очередной насыщенный день – они встретятся с первыми лицами науки, спорта, искусства и культуры. Никто не останется в стороне. Почувствовать себя на высоте поможет дополненная реальность – достаточно просто взглянуть под ноги и оказаться в тысячах километров над землёй. В аэропорту будущего и самолёты будущего – отечественный МС-21. А для хорошего пути – и попутный ветер.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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