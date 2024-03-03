ФСБ провела контртеррористическую операцию в Ингушетии

Ликвидирована группа боевиков

Всю ночь шла контртеррористическая операция в городе Карабулаке в Ингушетии. Силовики ликвидировали 6 боевиков, засевших в жилом многоквартирном доме, сообщает ТАСС.

В оперативных службах пояснили, что спецоперация в городе завершена, но действие режима контртеррористической операции сохраняется. Его ввели вечером 2 марта.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов. Перед началом операции по их обезвреживанию были эвакуированы жители соседних домов. Их временно разместили в здании школы.

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