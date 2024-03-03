В Москве разгорается новый скандал вокруг звёздного хирурга Хайдарова

В его клинике умер пациент

Громкая история недели - очередной скандал вокруг клиники звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова. После проведённой в этом заведении операции по уменьшению желудка умер столичный предприниматель и продюсер Пётр Гаврилов. Возбуждено уголовное дело.

Это не первый случай, когда клиенты элитного медицинского центра остаются недовольны качеством услуг. Но до летальных исходов пока не доходило.

Что теперь грозит коллегам Хайдарова и ему самому - разбирался Александр Огородников (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"