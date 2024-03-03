Чем живёт Некрасовка - московский район с богатой историей

Здесь находится одна из самых больших детских площадок в России

Население этого района за восемь лет увеличилось в три раза. Когда-то тут жили князья Милославские и один из основателей Большого театра Фёдор Кошкин. Местный радиоцентр первым в ССРР принял сообщение о победе над Германией в 1945 году. Одна из самых больших в стране детских площадок располагается именно здесь.

Всё это - о районе Некрасовка. Когда-то он считался не самым комфортным и благополучным. Но это в прошлом. Как меняется район сейчас - выяснила Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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