Как авиакомпании решают проблемы с тучными пассажирами

В большинстве случаев - снимают с рейса

Казус недели - история с алтайским экс-депутатом Артаком Махсудяном. Человек весомых достоинств - 170 килограммов всё-таки, он так и не смог пристегнуть ремень безопасности перед вылетом в Москву. А потом устроил скандал экипажу, из-за чего был снят с рейса.

Тучным людям действительно бывает сложно разместиться в салоне, и частенько это приводит к курьёзам. Что делать, если перевес - не в багаже, и как при этом не платить дважды? Разбиралась Наталья Бабкина (смотрите видео).

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