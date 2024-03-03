ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не беспокойся за меня": Пугачёва записала новую песню

13:40
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

Музыку написал Константин Губин

"Не беспокойся, что с тобой я спокойна, как никогда", - так начинается новая песня Аллы Пугачёвой, появившаяся сегодня в Сети. Лирическая композиция – плод совместного творчества Примадонны с композитором и поэтом Константином Губиным.
Алла Пугачева готова тайно выступить в России за полмиллиона долларов

Накануне певица обещала порадовать поклонников новыми композициями к своему юбилею - 15 апреля Пугачёва будет отмечать 75-летие. Но внезапно премьера песни с оптимистическим названием "Не беспокойся за меня" состоялась в первое воскресенье весны.

"МК" предполагает, что новая запись стала результатом загадочного и неожиданного блицкрига Пугачёвой на студию звукозаписи Михаила Саламова в Твери. Это было в ноябре прошлого года – певица на несколько дней прилетела в Россию. Поговаривали, что она хочет продать свой знаменитый замок в деревне Грязь под Москвой.

После начала спецоперации Алла Пугачёва покинула Россию. Вместе с семьёй она живёт то в Израиле, то в Латвии – в гостях у своей давней подруги Лаймы Вайкуле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.