"Не беспокойся за меня": Пугачёва записала новую песню

Музыку написал Константин Губин

"Не беспокойся, что с тобой я спокойна, как никогда", - так начинается новая песня Аллы Пугачёвой, появившаяся сегодня в Сети. Лирическая композиция – плод совместного творчества Примадонны с композитором и поэтом Константином Губиным.

Накануне певица обещала порадовать поклонников новыми композициями к своему юбилею - 15 апреля Пугачёва будет отмечать 75-летие. Но внезапно премьера песни с оптимистическим названием "Не беспокойся за меня" состоялась в первое воскресенье весны.

"МК" предполагает, что новая запись стала результатом загадочного и неожиданного блицкрига Пугачёвой на студию звукозаписи Михаила Саламова в Твери. Это было в ноябре прошлого года – певица на несколько дней прилетела в Россию. Поговаривали, что она хочет продать свой знаменитый замок в деревне Грязь под Москвой.

После начала спецоперации Алла Пугачёва покинула Россию. Вместе с семьёй она живёт то в Израиле, то в Латвии – в гостях у своей давней подруги Лаймы Вайкуле.

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