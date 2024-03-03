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В Москве реализуются поручения президента в области цифровизации услуг

12:55
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

Детали сообщил депутат Мосгордумы Козлов

Москва активно развивает систему цифровых услуг для населения, заявил в интервью АГН "Москва" депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Москва уже запустила свыше 420 услуг и сервисов на базе портала mos.ru, и москвичи активно ими пользуются. Уже создано более 15,8 миллиона личных кабинетов физических лиц.

Козлов назвал популярные у москвичей электронные сервисы: электронная медицинская карта, запись к врачу, электронный дневник школьника, передача показаний счётчиков водо- и электроснабжения, сервис "Электронный дом".

Депутат считает, что анонсированный президентом Владимиром Путиным национальный проект "Экономика данных" позволит поставить работу по внедрению полезных электронных сервисов не только в Москве, но и в других регионах страны.

Лучшие московские практики и наработки могут быть масштабированы, распространены более широко. Запрос на это есть. Цифровые решения должны быть основой не только для оптимизации процессов, но для роста экономики.

Напомним, что в своём послании Федеральному Собранию Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта "Экономика данных".

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