Собянин рассказал, как в Москве реализуют нацпроект "Производительность труда"

Предприятия увеличивают выпуск продукции

Более 170 обрабатывающих предприятий Москвы присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что участники проекта смогли на 54% увеличить объёмы производств; более, чем на треть сократить время рабочих процессов и снизить неиспользуемые запасы.

Собянин привёл два примера: один из производителей ускорил выпуск геля для УЗИ, а другой – зимних курток.

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