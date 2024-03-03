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Собянин рассказал, как в столице следят за уличными часами

16:55
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

В "Службе времени" работают высококлассные специалисты

"Служба времени" следит за состоянием более тысячи уличных часов в Москве. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В этом ведомстве работают инженеры-электронщики, слесари, электромонтажники-высотники. В их задачи входят осмотр, техобслуживание и ремонт часовых приборов.

Первые уличные часы появились в столице в 1912 году. Сегодня почти все часы в Москве круглые или прямоугольные. Но есть и 28 часов с уникальным дизайном, отметил мэр.

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