Синоптики советуют москвичам запастись тёплой одеждой

Грядёт похолодание

Зима пока не хочет уступать место весне в столичном регионе. Похолодание придёт в Москву на следующей неделе, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В интервью РИА Новости синоптик отметил, что март в Центральной России начался с высоких дневных температур, обгоняя климатический календарь на две-три недели.

Но зима ещё возьмёт своё: уже под утро в понедельник воздух в столице остынет до минус шести – восьми градусов, а в Подмосковье – до минус десяти.

Во вторник в регион придёт холодный атмосферный фронт, температура ночью опустится до минус 13 градусов. А в среду столбики термометров покажут и все 15-ть. В связи с этим Тишковец посоветовал москвичам запастись терпением и тёплой одеждой.

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