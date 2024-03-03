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Медведев: Германия готовится к войне с Россией

16:19
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

Зампред Совбеза прокомментировал разговор немецких офицеров об атаке на Крымский мост

Германия готовится к войне с Россией. Такое мнение высказал у себя в Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал недавнюю утечку разговора высокопоставленных немецких офицеров, всерьёз обсуждавших удары по Крымскому мосту ракетами "Таурус".

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По мнению Медведева, сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от слитого в Сеть разговора офицеров. Но попытки представить эту беседу как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь, полагает зампред Совбеза.

О том, что Германия принимает участие в дискуссии по уничтожению Крымского моста, стало известно 1 марта. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора высокопоставленных немецких военных, которые обсуждали вопрос – сколько ракет Taurus производства ФРГ понадобится для того, чтобы уничтожить Крымский мост.

2 марта влиятельные немецкие издания написали, что запись разговора подлинная. Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений.

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