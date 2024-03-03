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В Приморье спасли брошенного гималайского медвежонка

18:23
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

Ему угрожала опасность

В Приморье охотоведы спасли гималайского медвежонка. Брошенного детеныша нашли в лесу, во время обхода территории. Сейчас его выхаживают центре реабилитации диких животных "Тигр".

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Косолапому всего месяц. Большую часть времени, как говорят зоологи, он спит. А когда просыпается, то громко требует еды.

Хороший аппетит, по мнению специалистов, означает, что медвежонок успеет набрать вес и даже сможет вернуться в дикую природу, сообщает "ТВ Центр".

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