В Приморье спасли брошенного гималайского медвежонка

Ему угрожала опасность

В Приморье охотоведы спасли гималайского медвежонка. Брошенного детеныша нашли в лесу, во время обхода территории. Сейчас его выхаживают центре реабилитации диких животных "Тигр".

Косолапому всего месяц. Большую часть времени, как говорят зоологи, он спит. А когда просыпается, то громко требует еды.

Хороший аппетит, по мнению специалистов, означает, что медвежонок успеет набрать вес и даже сможет вернуться в дикую природу, сообщает "ТВ Центр".

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