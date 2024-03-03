В Приморье спасли брошенного гималайского медвежонка

Ему угрожала опасность
В Приморье охотоведы спасли гималайского медвежонка. Брошенного детеныша нашли в лесу, во время обхода территории. Сейчас его выхаживают центре реабилитации диких животных "Тигр".
Косолапому всего месяц. Большую часть времени, как говорят зоологи, он спит. А когда просыпается, то громко требует еды.
Хороший аппетит, по мнению специалистов, означает, что медвежонок успеет набрать вес и даже сможет вернуться в дикую природу, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: