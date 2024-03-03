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НАК раскрыл детали контртеррористической операции в Ингушетии

17:40
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

Она продолжалась несколько часов

Шесть боевиков уничтожены в ингушском городе Карабулаке в результате спецоперации. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Силовикам удалось установить личности убитых - они были приверженцами запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство".
ФСБ провела контртеррористическую операцию в Ингушетии

Трое бандитов находились в федеральном розыске. В марте 2023 года они напали на пост полиции и убили трёх сотрудников. 

В НАК отметили, что среди силовиков и гражданских лиц пострадавших нет. Режим контртеррористической операции в Карабулаке отменён.

Спецназ ФСБ накануне заблокировал боевиков в одном из многоквартирных домов. На предложение сдаться бандиты ответили огнём. Операция продолжалась всю ночь.

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