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Собянин рассказал о строительстве по программе реновации в Новой Москве

19:50
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

Также строятся социальные объекты

В Новой Москве построены девять домов по программе реновации, ещё четыре дома строятся и десять проектируются. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в новые квартиры уже въехали 8 700 человек. Всего в Новой Москве из старых домов переедут более 22 тысяч жителей.

Рядом с жильём активно развивается социальная инфраструктура: строятся детские сады, школы, спортивные объекты, поликлиники.

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