Собянин рассказал о строительстве по программе реновации в Новой Москве

Также строятся социальные объекты
В Новой Москве построены девять домов по программе реновации, ещё четыре дома строятся и десять проектируются. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что в новые квартиры уже въехали 8 700 человек. Всего в Новой Москве из старых домов переедут более 22 тысяч жителей.
Рядом с жильём активно развивается социальная инфраструктура: строятся детские сады, школы, спортивные объекты, поликлиники.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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