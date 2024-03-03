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Карин Кнайсль планирует построить дом в России

18:52
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

На востоке страны

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию. Политик назвала Россию свободной страной, и рассказала о желании построить дом в одном из восточных регионов, сообщает ТАСС.

"Я чувствую человеческое тепло. Изучила русский язык, но ещё не до конца чувствую себя уверенно, говоря на русском", - сказала она.

Карин Кнайсль 59 лет. Она родилась в Вене, карьеру начинала с журналистики. Занимала пост министра иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах, в 2021-2022 годах входила в руководство компании "Роснефть". В августе 2023 года стало известно, что Кнайсль переехала в Россию и поселилась в Рязанской области.

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