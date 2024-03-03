Дрон "Упырь" поразил танк Abrams под Авдеевкой

Это уже вторая уничтоженная американская машина в зоне СВО

Российский FPV-дрон "Упырь" поразил танк Abrams на авдеевском направлении. Как рассказал представитель предприятия-производителя дрона, применялся боеприпас ПГ-7В.

После двух попаданий американский танк загорелся. Он стал вторым, уничтоженным в зоне спецоперации. Первый танк Abrams был подбит 26 февраля бойцом с позывным "Рассвет" при помощи FPV-дрона "Пиранья", сообщает ТАСС.

FPV-дрон "Упырь" был впервые применён на поле боя в мае 2023 года. Он показал высокую эффективность: с его помощью уничтожены лодки с десантом на Днепре, укрепления, блиндажи и опорные пункты ВСУ.

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