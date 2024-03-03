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Писториус нелепо оправдался за разговор своих подчинённых об атаке на Крымский мост

19:43
  • воскресенье
  • 03 марта 2024

Министр признал факт разговора

Министр обороны ФРГ Борис Писториус фактически признал факт разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали детали атаки на Крымский мост с помощью ракет "Таурус".
В Германии разгорается скандал после утечки разговора военных об атаке на Крымский мост

При этом глава военного ведомства попытался оправдаться, заявив, что часть информации, которую обсуждали его подчинённые, уже известна широкой публике, сообщает ТАСС.

"Нужно прояснить, почему её тогда обсуждали и можно ли было её обсуждать", - сказал глава Минобороны и пообещал во всём разобраться.

О том, что Германия принимает участие в дискуссии по уничтожению Крымского моста, стало известно 1 марта. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора высокопоставленных немецких военных, которые всерьёз обсуждали вопрос – сколько ракет Taurus производства ФРГ понадобится для того, чтобы уничтожить Крымский мост.

2 марта влиятельные немецкие издания написали, что запись разговора подлинная. Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва требует от Германии объяснений. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Берлин готовится к войне с Россией.

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