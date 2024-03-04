Российские "Ураганы" уничтожили скопление бронированной техники ВСУ

Артиллеристы оказывают мощную поддержку нашим штурмовым подразделениям

Новые данные от Минобороны. Одиннадцать атак ВСУ отразили российские войска на Авдеевском направлении. Противник потерял убитыми и ранеными порядка 460 боевиков. На донецком участке фронта враг был трижды отброшен на исходные позиции. Ликвидирован полевой склад боеприпасов.

Расчетами РСЗО "Ураган" на границе ДНР и Запорожской области уничтожены склад с боеприпасами и скопление бронированной техники ВСУ. На южнодонецком направлении артиллеристы оказывают мощную поддержку нашим штурмовым подразделениям, которые выдавливают противника с укрепленных позиций.

Корректировку огня и контроль за поражением целей ведут беспилотники. В ходе контрбатарейной борьбы расчеты "Ураганов" после получения координат готовы ударить по врагу в течение 10 минут.

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