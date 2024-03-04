Кандидаты в президенты продолжают поездки по регионам

Выборы пройдут с 15 по 17 марта

Досрочное голосование на выборах президента России началось в воскресенье на самой северной территории страны - Земле Франца-Иосифа. В нем принимают участие военнослужащие, работники газовой отрасли и специалисты национального парка "Русская Арктика".

Кандидат в президенты от "Партии Роста" и "Новых людей" Владислав Даванков общается с избирателями в Волгограде. Мамаев Курган – место, с которого начался его рабочий визит, где он отдал дань памяти героям Сталинградской битвы.

Далее по программе - тема здравоохранения. Даванков курирует эти вопросы в Госдуме. Поэтому общение с медицинским персоналом онкодиспансера было предельно конкретным. Обсудили проблему роста раковых заболеваний и необходимость их ранней диагностики. Отметил Владислав Даванков и важность кадровой политики в медицине.

"Федеральный оклад 70 тысяч должен быть. Кстати, об этом говорил и президент в своем послании, о том, что регионы нужны выравнивать. Это проблема, потому что я был в нескольких высших учебных заведениях в других регионах, связанных со здравоохранением. Конечно, когда я спрашиваю, а кто планирует остаться в регионе, только процентов 40. Другие планируют переезд либо в Москву, либо в Санкт-Петербург, потому что зарплата выше", - заявил Владислав Даванков.

В воскресенье депутаты ЛДПР, сенаторы, руководители региональных отделений партии, а также доверенные лица кандидата на должность президента России от ЛДПР напрямую общались с избирателями во всех регионах страны на "Всероссийском приеме граждан". В мероприятии принял участие и Леонид Слуцкий. По его словам, люди обращаются по самым острым вопросам, с которыми они сталкиваются ежедневно.

"ЛДПР говорит правду. И главное для меня лично, для партии в целом. Но чтобы говорить правду, ее надо знать. И как предвыборную программу кандидата в президенты, и как и то, что происходит в стране, в регионах, в семьях – мы узнаем через наш новый формат – всероссийский прием граждан депутатами ЛДПР всех уровней", - отметил Леонид Слуцкий.

На должность президента претендуют четверо политиков: Владислав Даванков от "Партии Роста" и "Новых людей", самовыдвиженец Владимир Путин, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

Полным ходом в отдаленных и труднодоступных регионах идет досрочное голосование. В воскресенье оно началось в самой северной части страны - архипелаге Земля Франца-Иосифа в Приморском крае. Там среди голосующих - моряки, лесозаготовители, работники метеостанций, пограничники и смотрители маяков. В общей сложности до 14 марта досрочное голосование пройдет на 62-х избирательных участках.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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