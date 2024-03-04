Народная артистка России Лариса Лужина отмечает юбилей

Ей 85

Сегодня юбилей у народной артистки России Ларисы Лужиной. Одной из самых красивых актрис советского кино - 85. Всенародная любовь и слава пришла к ней после фильма "На семи ветрах". Эта картина стала в СССР лидером кинопроката. Потом были еще десятки прекрасных ролей, съемки у лучших режиссеров и беззаветная любовь зрителей, которая сохранилась до сих пор.

На юбилей Ларисы Лужиной билеты не нужны. У неё с утра - масса поздравляющих. Отзывчивая, искренняя и скромная. Даже о начале своего звёздного пути вспоминает с улыбкой:

"Когда об этом мечтала? Как все девчонки, с детских лет мечтала на сцену выйти или прочитать стихи. Что-то станцевать. Спеть у меня не получалось, у меня со слухом не всё в порядке".

Она относится к себе с бесконечной иронией. Да, с юности была иконой стиля, выходила на подиум. Когда провалила экзамены в театральный и попала в кино, уже на первом курсе ВГИКа стала знаменитой. Миллионы людей восхищались, подражали, боготворили. А она всегда сохраняла сдержанность.

Возможно, из-за того, что блокадница. Потеряв во время войны всех, кроме мамы и этого плюшевого мишки, научилась жить каждый день, как последний. И к себе относиться без восторга.

О своей карьере Лариса Лужина говорит сдержанно. Уверена, что, несмотря на десятки замечательных фильмов, у неё не было ни одной роли на разрыв аорты. Зато о звёздных партнёрах готова рассказывать бесконечно.

"И Тихонов, и Смоктуновский, и Анатолий Кузнецов, и Евгений Шутов. Они мне все очень дороги, со всеми были хорошие отношения. Володя Высоцкий - вот, пожалуйста. "Вертикаль" я не могу пропустить, потому что он там еще песню написал, которая до сих пор звучит, и она мне нравится", - рассказала Лариса Лужина.

Что касается блестящей физической формы, то в бассейне и спортзале народная артистка себя не истязает. Вот бильярд - да, и то - исключительно для удовольствия. Её силы и источник вдохновения, как оказалось, в любимой профессии.

"Вот эта нужность. То, что выходишь на сцену. То, что появляешься на экране. И когда ты получаешь письма, когда тебе говорят хорошие слова добрые, аплодируют, ты чувствуешь себя нужным. А это очень большое чувство, которое помогает тебе жить", - говорит Лариса Лужина.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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