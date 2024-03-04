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Жители Подмосковья наблюдали северное сияние

08:37
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Причина - мощная вспышка на Солнце

Эта ночь прошла под знаком полярного сияния. Необычный красоты картины наблюдали в небе не только жители мест, где сполохи Авроры, традиционны.

В соцсетях появились кадры из столичного региона, Санкт-Петербурга, Калининграда, Твери, Иркутской области. С высоких широт северное сияние на этот раз спустилось в умеренные. Причина - небывало мощная вспышка на Солнце, отголоски которой докатились до Земли и вызвали первую в этом месяце геомагнитную бурю. Специалисты считают ее умеренной.

И пока охотники за этим удивительным явлением природы восхищаются фото и видео, ученые предупреждают о последствиях пика многолетнего цикла солнечной активности, который приходится на этот год.

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