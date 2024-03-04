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В "Ростехе" подтвердили, что "Армата" стоит на вооружении ВС России

08:10
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Танки Т-14 уже применялись в зоне СВО

Вооруженные силы России уже используют "Армату". Новейший танк Т-14 стоит на вооружении российской армии, подтвердил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

ТАСС: войска группировки "Юг" применяли танки "Армата" в СВО
Источник рассказал о появлении танков "Армата" в зоне СВО

Одна из особенностей танка Т-14 "Армата", разработаного Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения - необитаемая башня. Три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса.

Боевая машина защищена комбинированным многослойным бронированием, новой динамической защитой "Малахит", а также комплексом активной защиты "Афганит". 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М способна поражать цели на расстоянии 8 километров новыми управляемыми ракетами, передает РИА Новости.

О том, что ВС России начали применять танки Т-14 "Армата" в зоне спецоперации на Украине, информированные источники сообщали в апреле прошлого года. Впервые в боевых условиях танки "Армата" опробовали в Сирии. В конце 2023 года появилась информация, что в "Армате" доработают электронику, учитывая опыт специальной военной операции, после чего запустят в серию.

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