Россия объявила в розыск экс-посла Украины в Казахстане

Он обвиняется в экстремизме

Московский суд санкционировал заочный арест бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Такое решение было принято в рамках уголовного дела, возбужденного после призывов дипломата убивать по всему миру как можно больше русских.

Врублевский объявлен в федеральный и международный розыск. С момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания обвиняемого на российской земле он подлежит заключению под стражу на два месяца, сообщает ТАСС.

Ранее Россия объявила в розыск ряд политиков прибалтийских стран, в том числе главу эстонского кабмина Каю Каллас. Спикер Кремля Дмитрий Песков пояснил, что "это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью".

Также в России числится в розыске руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму). Его подозревают в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году.

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