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Перехват разговора офицеров ФРГ позволит России отследить поставки ракет Киеву

08:37
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Российские военные смогут отследить перевозки SCALP и Storm Shadow

Российская разведка может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину благодаря информации, полученной в результате перехвата беседы немецких военных. Об этом пишет The Times.

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В опубликованном разговоре говорилось, что Париж отправляет Киеву ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, а британцы используют для перевозок Storm Shadow бронемашины Ridgeback.

Лондон и другие члены Североатлантического альянса, как пишет The Times, должны быть обеспокоены разглашением таких сведений, ведь они дадут возможность российской разведке отслеживать поставки ракет, "потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины".

Глава германского правительства Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, поскольку они способны поражать цели в Москве. Для контроля над применением ракет Taurus потребовалось бы отправить на Украину военных бундесвера, но ФРГ категорически отвергает такой вариант.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил новую инициативу в этом направлении. Политик заявил, что Париж сформирует с партнерами коалицию по передаче Украине ракет и бомб. Она займется поставками Киеву ракет, способных преодолевать большие расстояния.

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