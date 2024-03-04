Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожье

Огонь корректировали беспилотники

Опорный пункт ВСУ уничтожили танкисты гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа в Запорожской области. Экипажи Т-80БВ вели стрельбу прямой наводкой, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что координаты целей танкистам передавали расчеты беспилотников. Они же корректировали огонь.

Экипажи танков работают по системе "карусель". Чтобы не попасть под ответный огонь противника, танк, сделав несколько выстрелов с одной позиции, оперативно ее покидает. Когда экипаж выходит из боя, на его место вступает следующий, находясь на другом направлении атаки.

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