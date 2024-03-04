ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожье

08:42
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Огонь корректировали беспилотники

Опорный пункт ВСУ уничтожили танкисты гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа в Запорожской области. Экипажи Т-80БВ вели стрельбу прямой наводкой, сообщили в Минобороны России.

Танкисты "Южной" группировки уничтожили отряд украинских боевиков
Танкистам ЦВО вручили награды прямо на передовой

В военном ведомстве уточнили, что координаты целей танкистам передавали расчеты беспилотников. Они же корректировали огонь.

Экипажи танков работают по системе "карусель". Чтобы не попасть под ответный огонь противника, танк, сделав несколько выстрелов с одной позиции, оперативно ее покидает. Когда экипаж выходит из боя, на его место вступает следующий, находясь на другом направлении атаки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские танкисты
Российские танкисты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.