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Трамп проиграл праймериз в округе Колумбия экс-постпреду США при ООН

08:48
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Это первое поражение экс-президента на данных праймериз

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли одержала уверенную победу над экс-президентом США Дональдом Трампом на предварительных выборах Республиканской партии в столичном округе Колумбия.
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За Хейли проголосовали более 60% избирателей, за Трампа — свыше 30%. Это принесло дипломату первую победу в нынешних праймериз — все предыдущие выигрывал Трамп, сообщает "Интерфакс".

Ранее действующий американский президент Джо Байден заверил, что ему безразличен соперник на предстоящих выборах. Политик, по его утверждению, совершенно не беспокоится о том, кто выйдет на финишную прямую в президентской гонке — Дональд Трамп или Никки Хейли.

При этом рейтинг самого Байдена стремительно падает. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отмечал, что показатель одобрения президента Соединенных Штатов составляет всего лишь 37%.

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