В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за большой стаж

С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР

Группа депутатов от ЛДПР разработала законопроект, в соответствии с которым предлагается ввести механизм доплаты к пенсии за наличие трудового стажа в 30 лет и более. В случае принятия поправок таким пенсионерам будут ежемесячно выплачивать двукратную величину прожиточного минимума в целом по стране.

Авторы законодательной инициативы назвали очевидным то, что "граждане, внесшие свой значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны в виде более 30 лет страхового стажа, должны обладать возможностью обеспечить себе достойную жизнь".

Поскольку в 2024 году прожиточный минимум для пенсионеров в России составляет 13 290 рублей, по предлагаемому законопроекту ежемесячная выплата гражданам с большим стажем превысила бы 26 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Тем временем 1 марта в России провели индексацию пенсий тем гражданам, которые отпраздновали 80-летний юбилей, а также инвалидам первой группы.

При этом сообщалось, что Росстат решил скорректировать методику отслеживания количества пенсионеров в России и назначенных им пенсий. С этой целью ведомство собирается внедрить три формы федерального статистического наблюдения.

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