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Синоптики пообещали москвичам новую оттепель

09:00
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Похолодание продлится до конца недели

Оттепель вернется в Москву, но не ранее 9 марта. Предыдущий период потепелния достиг своего пика в воскресенье, 3 марта, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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Днем 3 марта термометры показывали почти семь градусов тепла. Это лишь на два градуса ниже абсолютного максимума для этого дня, он был зафиксирован в 1992 году. А с понедельника, 4 марта, температура постепенно начнет снижаться.

По словам синоптика, самыми холодными днями на этой неделе станут среда и четверг.  Даже днем воздух не прогреется до значений выше нуля. Следующий период оттепели наступит не ранее 9 марта, пишет метеоролог в Telegram.

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