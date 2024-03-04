Ситуация на польско-украинской границе стала стремительно обостряться

Свою оценку дал украинский президент

У так называемых украинских патриотов что ни день, то новый повод назвать некогда дорогих соседей поляков небратьями. Бастующие фермеры не пропустили через границу 2 автовоза с грузовиками для ВСУ на борту. Все шесть автомобильных КПП остаются заблокированными. Об этом, перемежая информацию отборным матом, причем, на ненавистном им русском языке, сообщил один из киевских волонтеров. Попутно осудил Варшаву за то, что слишком много россиян разгуливают по городу. А редкий уцелевший после политических зачисток и допущенный к вещанию украинский телеканал тут же нашел виновных в забастовках польских фермерах и их марш-бросок к литовской границе.

"Литва очень сильно нас поддерживает с начала полномасштабного вторжения. Они действительно, как и Польша в политическом плане, имею в виду в Европейском союзе, выступают такими украинскими адвокатами", - заявил Денис Марчук, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета.

Но когда один из адвокатов решил защитить не чужих, а своих, например, фермеров, вместо благодарности за проделанную ранее работу - упреки, обвинения в работе на Кремль и оскорбления.

"Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", - заявил Владимир Зеленский.

Видимо, вместе с фурами через европейские границы до Зеленского не дошли необходимые ему в ежедневном режиме вещества. Его очередное видеообращение - на грани раздвоения личности. То Украина – единственная, кто в состоянии сдержать Россию, то без помощи - никуда. Зеленский нагло требует: мол, у европейцев и американцев все необходимое есть. Делитесь. НАТО пытается взять на слабо. Не дадут оружие - позорно проиграют Москве.

Германия, судя по попавшим в сеть деталям скандального совещания военных Бундесвера, очень жаждет повторить позорный эпизод своей истории. Утечка разговора немецких офицеров, которые обсуждают удары по Крымскому мосту, показывает: потомки солдат Вермахта снова рвутся в бой. А их руководство возмущено не тем, что подчиненные планируют теракты против гражданской инфраструктуры, а тем, что секретные переговоры проходят не по уставу и могут быть прослушаны.

Посла Германии вызвали в российский МИД. Единство в истеблишменте ФРГ, похоже, действительно есть. Шольц на словах уверяет, что против передачи дальнобойных ракет "Таурус" Киеву. Но вояки Бундесвера удар по Крыму именно этими типами снарядов обсуждают так, как будто вопрос с поставками уже решен.

То, что немецкое общество считает такие планы безрассудными - не беда. Перевоспитают как надо. Смолоду внушат, что Россия - враг. Нацистам не привыкать ставить опыты на детях. Государственная телерадиокомпания ZDF выпустила пропагандистский мультфильм про немецкую крылатую ракету, которая очень хочет на Украину. В основе сюжета - спор-беседа озвученных детскими голосами вооружений: "Тауруса", британской и французской ракет "Сторм Шэдоу" и "Скальп" и танка "Леопард".

А вот главные зачинщики конфликта - американцы - не торопятся помогать Украине. Особенно после того, как видео сгоревшего танка "Абрамс" облетело весь мир. Конгресс приступит к рассмотрению законопроекта о бюджете, предусматривающего в том числе деньги для Киева, не ранее середины марта.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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