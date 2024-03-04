Кандидаты на пост президента и их доверенные лица продолжают работать в регионах

Менее двух недель остается до выборов президента России. Избирательная кампания выходит на финишную прямую. Один из ответственных этапов - передача бюллетеней в территориальные избиркомы. Соответствующие процедуры проходят в десятках регионов страны.

Свыше семи с половиной миллионов отпечатанных бланков сегодня были вручены сотрудникам Московской городской избирательной комиссии в типографии Подольска. За процессом наблюдали представители политических партий. Ценный груз под охраной доставят в территориальные избирательные комиссии. Там бюллетени ещё раз пересчитают и затем отправят на участки.

Кандидаты на пост президента и их доверенные лица продолжают активно работать в регионах. Так, представитель Владимира Путина сопредседатель центрального избирательного штаба Артём Жога сегодня прибыл в Краснодар. Посетил Форум добровольческих групп и волонтёрских объединений. Они поставляют в зону СВО маскировочные сети, сухие пайки, аптечки и другие предметы первой необходимости. Также волонтёры собирают детские письма для наших военных.

"Дополнительное открывается второе дыхание для выполнения тех или иных боевых задач, потому что, когда уже совсем холодно, но ты открываешь письмо ребёнка и читаешь эти пожелания паренька, девчонки, первоклассника, второклассника, и у тебя появляются силы для работы. Ты понимаешь, ради чего ты всё это делаешь, ради чего ты пришёл защищать свою землю, свою Родину", - заявил Артём Жога.

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