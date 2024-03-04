Программа насыщенная

Политика, книги, джаз и даже турецкие сериалы. Всемирный фестиваль молодёжи удивляет участников разнообразием и масштабностью мероприятий. Программа нового дня выдалась насыщенной. Активисты успели познакомиться с историей древних цивилизаций, прогуляться по экотропе, встретиться со знаменитыми актёрами, музыкантами и спортсменами.

Встать в 7 утра, чтобы сделать зарядку вместе с чемпионами. Проснуться и отправиться танцевать. На Всемирном фестивале все смешалось. За 3 дня участники так сдружились, что где и какая делегация - уже непонятно. Здесь просто дружба народов.

И каждый желает поделиться своей культурой с другим. Традиционные головные уборы, музыкальные инструменты и даже танцевальные маски. Но особый интерес гостей к российской культуре.

На фестивале самый востребованный запрос - русская классика в иностранном переводе. Книжные шкафы высотой с трехэтажный дом. К знаниям в прямом смысле приходится тянуться. В рамках Всемирного фестиваля молодежи представлено первое открытое хранилище будущей библиотеки "Сириус". Некоторые книги – это подарки от иностранных гостей. Здесь, например, можно встретить книги Пушкина - на турецком или Толстого - на румынском.

Часть книг отправится в новые российские регионы. О которых здесь знают и о которых говорят. Андреа – итальянский журналист. Два года назад переехал в Луганск.

"В университете я изучал историю народов СССР. И я знаю, что случилось с Украиной. И когда я увидел, что говорят многие итальянские журналисты о Донбассе, которые не знали даже, где находится Луганск и Донецк, я подумал, что должен внести свой вклад, чтобы изменить взгляд на ситуацию жителей запада", - отметил журналист.

Сегодня он снова на международной площадке. И снова пытается донести до мира правду. В "Сириусе" каждый день работают десятки таких площадок - для открытого разговора и справедливого построения мира.

"Россия-Индия-Китай сейчас невероятно заинтересованы в сотрудничестве друг с другом. Это единственный путь к развитию и миру. Но, к сожалению, сегодня мир управляется силой. И тут два пути. Либо навязывать гегемонию Запада и США. Либо защищать с помощью этой силы свое государство", - говорит Нурхан Эль-Шейх, профессор политологии Каирского университета, член Египетского совета по международным делам, член клуба "Валдай".

И многие выбирают силу в единстве с Россией. Не только о сложном, но и о простом – семье, любимом деле и мечте – говорят на площадках общества "Знание". У кого-то эта мечта сбывается прямо сейчас, когда видят на расстоянии вытянутой руки своего кумира.

Мир танцует и слушает джаз Игоря Бутмана. Народный артист создал музыкальный образ идеального мира. На сцене с Московским джазовым оркестром солисты лучших молодежных коллективов из пяти стран. Индия, Таиланд, Армения, Турция и Узбекистан. Но, несмотря на трудности перевода, музыка – это язык, понятный для всех.

Вместе со звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом гости фестиваля участвуют в челлендже, посылая поцелуи планете - в знак того, что любовь обязательно спасет мир.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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