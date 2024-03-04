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В Москве наградили победительниц премии "Женщина-приZвание"

11:52
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Награды получили 13 лауреатов

В Москве впервые прошла церемония награждения победительниц премии "Женщина-приZвание". Её учредили в этом году, чтобы отметить труд женщин, которые помогают бойцам спецоперации.

Среди номинантов - многодетные матери, известные артистки, спортсменки и представительницы других профессий. Они собирают посылки, плетут маскировочные сети, дают концерты на передовой, организуют гуманитарные конвои.

Награды получили 13 лауреатов. Организаторы обещают, что вручать премии будут ежегодно.

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Награждение победительниц премии "Женщина-приZвание"
Награждение победительниц премии "Женщина-приZвание"
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