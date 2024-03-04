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В павильоне "Роснефть" на ВДНХ проходят тематические дни белого медведя

11:58
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Компания подготовила ряд образовательных и интерактивных мероприятий

Увлекательный квест и необычная лекция-путешествие, посвящённые белому медведю, прошли на ВДНХ. Ко Всемирному дню дикой природы сотрудники выставки "Россия" подготовили тематическую программу об обитателях Арктики: от микроорганизмов до крупных хищников.

В павильоне "Роснефть" на ВДНХ - тематические дни белого медведя. Компания изучает популяцию хозяина Арктики и подготовила для посетителей ряд образовательных, интерактивных и развлекательных мероприятий.

На лекториуме об исследованиях компании за Полярным кругом посетители узнали об арктической жизни – от бактерий до белого медведя. Специалисты "Роснефти" рассказали, как проводят экспедиции и какую пользу эти труды приносят всем нам.

"Понимание базового принципа функционирования природных систем – это важно и нужно для собственного планирования, планирования как собственной деятельности непосредственно производственной, так и планирования природоохранной деятельности, которая всегда связана с деятельностью, присутствием компании в каком-то регионе", - отметил Артем Исаченко, начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра ПАО НК "Роснефть".

Авторы документального фильма "Хозяин Арктики" сумели даже на время перенести зрителя в арктические снега. "Если изучать белого медведя, можно очень много узнать про Арктику, про животный мир Арктики. И будучи индикатором этой экосистемы, он, конечно, как объект исследования просто феноменальный", - рассказал сценарист и режиссёр Павел Полуйчик.

Все белые медведи в российских зоопарках – под опекой "Роснефти". Компания их содержит, кормит, лечит и строит вольеры. А для детей специалисты научных отделов готовят об этих животных специальные образовательные программы, основанные на результатах арктических экспедиций компании "Роснефть".

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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Павильон "Роснефть" на ВДНХ
Павильон "Роснефть" на ВДНХ
Павильон "Роснефть" на ВДНХ
Павильон "Роснефть" на ВДНХ
Павильон "Роснефть" на ВДНХ
Павильон "Роснефть" на ВДНХ
Белые медведи
Белые медведи
Белый медвежонок
Белый медвежонок
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