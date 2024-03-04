В павильоне "Роснефть" на ВДНХ проходят тематические дни белого медведя

Компания подготовила ряд образовательных и интерактивных мероприятий

Увлекательный квест и необычная лекция-путешествие, посвящённые белому медведю, прошли на ВДНХ. Ко Всемирному дню дикой природы сотрудники выставки "Россия" подготовили тематическую программу об обитателях Арктики: от микроорганизмов до крупных хищников.

В павильоне "Роснефть" на ВДНХ - тематические дни белого медведя. Компания изучает популяцию хозяина Арктики и подготовила для посетителей ряд образовательных, интерактивных и развлекательных мероприятий.

На лекториуме об исследованиях компании за Полярным кругом посетители узнали об арктической жизни – от бактерий до белого медведя. Специалисты "Роснефти" рассказали, как проводят экспедиции и какую пользу эти труды приносят всем нам.

"Понимание базового принципа функционирования природных систем – это важно и нужно для собственного планирования, планирования как собственной деятельности непосредственно производственной, так и планирования природоохранной деятельности, которая всегда связана с деятельностью, присутствием компании в каком-то регионе", - отметил Артем Исаченко, начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра ПАО НК "Роснефть".

Авторы документального фильма "Хозяин Арктики" сумели даже на время перенести зрителя в арктические снега. "Если изучать белого медведя, можно очень много узнать про Арктику, про животный мир Арктики. И будучи индикатором этой экосистемы, он, конечно, как объект исследования просто феноменальный", - рассказал сценарист и режиссёр Павел Полуйчик.

Все белые медведи в российских зоопарках – под опекой "Роснефти". Компания их содержит, кормит, лечит и строит вольеры. А для детей специалисты научных отделов готовят об этих животных специальные образовательные программы, основанные на результатах арктических экспедиций компании "Роснефть".

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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