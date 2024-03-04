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Су-34 уничтожил скопление живой силы ВСУ под Красным Лиманом

09:20
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Видео работы опубликовало Минобороны

Су-34 ВКС России уничтожил опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении. Минобороны опубликовало видео боевой работы истребителя-бомбардировщика.

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Как сообщили в военном ведомстве, экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Получив подтверждение разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Удар по противнику нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, подчеркнули в Минобороны. Военные пояснили, что использование таких бомб позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

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