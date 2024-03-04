Взрыв произошел на железнодорожном перегоне в Самарской области

Информация о пострадавших не поступала

Хлопок раздался в понедельник, 4 марта, на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск в Безенчукском районе Самарской области. Об этом рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе района.

В ЕДДС отметили, что информация об инциденте поступила утром, по вызову была отправлена оперативная группа.

Другие подробности, включая информацию о причине происшествия и пострадавших, не поступали, сообщает РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, пять поездов задержаны из-за инцидента на мосту рядом с Чапаевском. Представители Куйбышевской железной дороги заявили, что движение поездов приостановлено на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области из-за "незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Ранее в Следственном комитете рассказали об аресте подозреваемого в подрыве железной дороги в Рязанской области. В ведомстве отметили, что мужчина готовился в декабре 2023 года совершить еще один подобный террористический акт. Действовал преступник в интересах и по заданию представителей киевского режима.

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