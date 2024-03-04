Зеленский: Ситуация с фермерами в Польше вышла за пределы экономики и морали

Польские аграрии блокируют пограничные пункты пропуска

Польша не должна использовать ситуацию на Украине "во внутренней политической борьбе", а происходящее с польскими фермерами давно вышло за пределы экономики и морали. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Политик заявил в своем очередном видеообращении, что Киеву и Варшаве нужно найти решение для разблокировки границы для украинской сельскохозяйственной продукции, сообщает ТАСС.

Ранее польские фермеры пригрозили в своих протестах пойти дальше и заблокировать границу еще и с Литвой. Блокаду планируют растянуть на неделю. В Вильнюсе готовятся к худшему сценарию.

Дректор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак предупредила, что цены на продукты питания могут значительно вырасти во всем мире, если протесты фермеров в Европе продлятся долго. Подобные протестные акции охватили аграриев не только из Польши, но и из Чехии, Словакии, Болгарии, Франции, Испании.

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