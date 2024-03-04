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Столетняя жительница США отпраздновала 25-й день рождения

10:05
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Мэри Ли Форсайт родилась 29 февраля

Мэри Ли Форсайт из штата Оклахома отметила свой 25-й день рождения. Как рассказала юбиляр изданию USA Today, она прожила долгую и увлекательную жизнь – Мэри родилась 29 февраля 1924 года.

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Родственники родившейся в високосный год женщины всегда старались сделать так, чтобы она не чувствовала себя обделенной: они отмечали ее праздник 27 февраля, 28 февраля или 1 марта. Так что у Форсайт все же было 100 дней рождения – хотя, по ее словам, по-настоящему она праздновала только 25 из них.

По рассказам пенсионерки, она выросла в религиозной семье. Форсайт начала читать Библию и ходить в церковь еще в детстве. С будущим мужем она познакомилась еще в школе и быстро поняла, что хочет связать жизнь именно с ним. Они прожили вместе 68 лет и родили двоих детей.

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