Мощный природный пожар тушат в Приморье

Огонь добрался до особо охраняемой территории

Мощный природный пожар на площади около 5 тысяч гектаров тушат в Приморье. За прошедшие сутки было зафиксировано свыше 30 очагов возгорания.

Огонь добрался до особо охраняемой территории, где располагается нацпарк "Земля леопарда". В настоящее время пожар удалось локализовать на площади 400 гектаров.

В Хасанском районе местные жители увидели огненный смерч, вздымающийся на десятки метров. Это редкое природное явление представляет собой вихрь дыма, пламени и пепла.

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