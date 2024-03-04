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Мощный природный пожар тушат в Приморье

11:44
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Огонь добрался до особо охраняемой территории

Мощный природный пожар на площади около 5 тысяч гектаров тушат в Приморье. За прошедшие сутки было зафиксировано свыше 30 очагов возгорания.

Огонь добрался до особо охраняемой территории, где располагается нацпарк "Земля леопарда". В настоящее время пожар удалось локализовать на площади 400 гектаров.

В Хасанском районе местные жители увидели огненный смерч, вздымающийся на десятки метров. Это редкое природное явление представляет собой вихрь дыма, пламени и пепла.

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Тушение природного пожара
Тушение природного пожара
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