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Названа причина остановки поездов в Самарской области

10:39
  • понедельник
  • 04 марта 2024

На месте работают специалисты

Причиной остановки движения поездов в Самарской области стал подрыв опоры моста через реку.
Взрыв произошел на железнодорожном перегоне в Самарской области

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, заметно, что повреждена опора моста и металлоконструкции. Бетонные конструкции не пострадали, пишет telegram-канал Mash.

В настоящий момент движение на перегоне Звезда – Чапаевск приостановлено. Пять поездов задерживаются: Москва – Орск (№ 32), Москва – Самара (№ 50 и № 10), Сызрань – Мирная (№ 7574) и Сызрань – Самара (№ 7104).

 Часть пригородных поездов вывели из расписания. Движение было остановлено из-за "незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", уточнили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Инцидент на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск Куйбышевской железной дороги в Самарской области произошел утром 4 марта. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специалисты.

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