Местные власти сообщили о 133 артиллерийских ударах

Несколько объектов инфраструктуры разрушены в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области. Как сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров, нанесено 133 артиллерийских удара.

По данным Федорова, поражено 11 объектов в районах Новоданиловки, Малиновки, Работино и других населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Как написал глава администрации в Telegram, мирные жители не пострадали.

В свою очередь, боец российского добровольческого подразделения "Алания" с позывным Джамбо сообщил, что беспилотные летательные аппараты уничтожают позиции и технику ВСУ в районе Орехова. Он подчеркнул, что украинская армия размещает свою технику в жилых домах, эти позиции после обнаружения атакуют российские дроны-камикадзе.

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