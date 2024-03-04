ВС России поразили объекты инфраструктуры в Запорожской области

Местные власти сообщили о 133 артиллерийских ударах
Несколько объектов инфраструктуры разрушены в подконтрольных ВСУ районах Запорожской области. Как сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров, нанесено 133 артиллерийских удара.
По данным Федорова, поражено 11 объектов в районах Новоданиловки, Малиновки, Работино и других населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Как написал глава администрации в Telegram, мирные жители не пострадали.
В свою очередь, боец российского добровольческого подразделения "Алания" с позывным Джамбо сообщил, что беспилотные летательные аппараты уничтожают позиции и технику ВСУ в районе Орехова. Он подчеркнул, что украинская армия размещает свою технику в жилых домах, эти позиции после обнаружения атакуют российские дроны-камикадзе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"