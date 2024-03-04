Посла Германии вызвали в МИД России

Это произошло после перехвата переговоров офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост

Посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф вызван в понедельник, 4 марта, в Министерство иностранных дел России.

Это связано с обнародованным ранее разговором германских офицеров о возможной атаке на Крымский мост, сообщил источник ТАСС.

Официально пока информация о вызове германского посла в российское внешнеполитическое ведомство не подтверждена.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус признал факт разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост, но попытался оправдаться, заявив, что часть обсуждавшейся информации и без того была известна широкой публике.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что попытки представить беседу офицеров ФРГ "как игры в ракеты и танчики" – злонамеренная ложь, а на самом деле Берлин готовится к войне с Россией.

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