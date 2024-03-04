Ситуация "будет ухудшаться повсюду", считает сербский президент

Западные страны действительно могут отправить свой воинский контингент на Украину для участия в боевых действиях. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич.

Как заявил политик, "сейчас упоминают западные войска на Украине, некоторые говорят, что этого не произойдет — это произойдет, везде будет плохая ситуация", сообщает РИА Новости.

Вучич напомнил, что аналогичным образом развивалась ситуация с поставками западных вооружений и боевой техники киевскому режиму: "Когда они впервые упомянули западные самолеты и танки на Украине, они сказали, что этого не произойдет, но это произошло".

Ранее появились сообщения о том, что Франция изучает возможность разрешить своему спецназу пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией "стратегическую дилемму". Французские СМИ пишут, что неосторожное заявление французского президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке военного контингента на Украину раскрыло секрет Полишинеля.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров между тем отметил, что заявления Макрона и главы Пентагона Ллойда Остина подтверждают: лагерь войны в Европе по-прежнему силен и не меняет свой курс, направленный на стратегическое поражение России.

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