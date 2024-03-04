ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сербия сочла возможной отправку западных военных на Украину

10:40
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Ситуация "будет ухудшаться повсюду", считает сербский президент

Западные страны действительно могут отправить свой воинский контингент на Украину для участия в боевых действиях. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич.
Макрон созвал экстренное заседание по ситуации на Украине

Как заявил политик, "сейчас упоминают западные войска на Украине, некоторые говорят, что этого не произойдет — это произойдет, везде будет плохая ситуация", сообщает РИА Новости.

Вучич напомнил, что аналогичным образом развивалась ситуация с поставками западных вооружений и боевой техники киевскому режиму: "Когда они впервые упомянули западные самолеты и танки на Украине, они сказали, что этого не произойдет, но это произошло".

Ранее появились сообщения о том, что Франция изучает возможность разрешить своему спецназу пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией "стратегическую дилемму". Французские СМИ пишут, что неосторожное заявление французского президента Эмманюэля Макрона о возможной отправке военного контингента на Украину раскрыло секрет Полишинеля.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров между тем отметил, что заявления Макрона и главы Пентагона Ллойда Остина подтверждают: лагерь войны в Европе по-прежнему силен и не меняет свой курс, направленный на стратегическое поражение России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.