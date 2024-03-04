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Минюст Украины предложил отправлять на фронт осужденных за нарушение ПДД

11:07
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Глава ведомства счел это справедливым

Было бы справедливо мобилизовывать и отправлять на фронт осужденных по делу о коррупции и нарушении правил дорожного движения. Такое мнение высказал в понедельник, 4 марта, министр юстиции Украины Денис Малюська.
Закон о мобилизации прошел первое чтение в Верховной раде

По словам политика, "интереснее не столько с осужденных начинать, сколько с тех, у кого есть судимость". Малюська пояснил, что "это те люди, которые уже вышли из тюрьмы или даже никогда туда не попадали".

Как отметил глава Минюста Украины, коррупционеры часто являются патриотами, "просто патриотизм у них довольно своеобразный и они жадные", тем более что взятку в стране хотя бы раз давало большинство людей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее народный депутат Виктория Сюмар рассказала, что антикоррупционный комитет Верховной рады забраковал новый проект закона о мобилизации, разработанный правительством, поскольку считает, что он "несет коррупционные риски". Это, в частности, было связано с тем, что "снова кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным".

Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал, что в стране ведется принудительная мобилизация, заявив, что на Украине есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и "искали ребят, которые не приходили в военкоматы".

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