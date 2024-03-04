В Алма-Ате произошло сильное землетрясение

Люди выбежали на улицы

Сильное землетрясение произошло вблизи Алма-Аты в Казахстане.

Магнитуда составила 6,1. эпицентр землетрясения расположен в 31 километре на глубине десять километров к югу от города, сообщили в региональном МЧС.

Утром 4 марта местные жители ощутили сильные толчки и выбежали на улицы, сообщает РИА Новости.

В Алма-Ате толчки ощущались силой пять баллов. В городе включили сирены.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Подземные толчки также ощутили на себе жители Бишкека, Кашкадарьинской области Узбекистана и в Китае, сообщает Sputnik Казахстан.

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