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Пугачева опубликовала странное видео под украинскую народную песню

11:15
  • понедельник
  • 04 марта 2024

"Живем дальше", - написала певица

Уехавшая из России Алла Пугачева опубликовала в соцсети Instagram (экстремистская организация, запрещенная на территории России) странное видео с палубы яхты. Примадонна снимает себя на фронтальную камеру и широко улыбается, глядя в объектив. На фоне играет украинская народная песня "Ой, на горi два дубки".
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"Круто отгуляли "Первое воскресение весны"! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников. Живем дальше!" - написала певица, сопроводив подпись 12 эмодзи ромашек.

Ближе к концу видео Пугачева говорит кому-то за кадром, видимо объясняя свои действия: "Сама с собой!"

Некоторые подписчики певицы не оценили ее новое видео, а другие усомнились, что на кадрах действительно она: "Это не Пугачева, на нее вообще не похожа. Разыгрывают", "Вообще не похожа на себя".

Накануне Алла Пугачева выпустила новую песню. Лирическая композиция – плод совместного творчества Примадонны с композитором и поэтом Константином Губиным.

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