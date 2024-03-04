В США рассказали о предложении Генштаба Франции послать войска НАТО на Украину

Оно поступило еще до публичного заявления Эмманюэля Макрона на эту тему

Начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард направлял коллегам по НАТО предложение рассмотреть размещение войск альянса на Украине, однако получил отрицательный ответ. Об этом рассказал бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер.

Как заявил дипломат, которого цитирует Politico, данное предложение озвучили за несколько недель до того, как о подобной возможности публично упомянул президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее издание Politico писало, что высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск стран НАТО и ЕС на Украину только ухудшили положение Киева. Упоминание возможности отправки войск НАТО на Украину обнаружило "вопиющее непонимание" своих партнеров и европейской общественности, которая все сильнее тревожится из-за развития украинского конфликта.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя слова Макрона, отмечал, что западные политические лидеры "несут лютую и крайне опасную пургу".

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