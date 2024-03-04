Повод - разговор немецких офицеров об атаках на Крым

МИД России вызвал посла ФРГ в Москве Александера Ламбсдорфа. Поводом стал опубликованный на днях разговор германских высокопоставленных офицеров, планировавших атаку на Крымский мост, сообщает РИА Новости.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала расшифровку беседы высших офицеров армии ФРГ. Как сообщила Симоньян, в день, когда канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные военные обсуждали возможность атаковать Крымский мост.

Позже была опубликована и сама аудиозапись, подлинность которой признали и в Берлине. Офицеры подсчитывали число ракет Taurus, необходимое для разрушения Крымского моста. способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки. без последствий для немецких властей.

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