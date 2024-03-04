Стало известно, почему "Армату" не используют в зоне СВО

Танк уже состоит на вооружении ВС России

Российский танк Т-14 "Армата" вряд ли будет использоваться в зоне спецоперации из-за высокой стоимости. Об этом в понедельник, 4 марта, рассказал генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Глава госкорпорации подчеркнул, что "Армата" намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в спецоперации целесообразнее применять более дешевые танки Т-90, сообщает РИА Новости.

Сейчас нужны деньги для того, чтобы создать новые танки, новые вооружения, более, может быть, дешевые. Поэтому если есть возможность купить более дешевые — почему нет.

Президент России Владимир Путин во время посещения "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле заявил, что лучшим в мире танком является Т-90М "Прорыв", поскольку "об этом говорят российские танкисты, это признает и противник".

Весь российский оборонно-промышленный комплекс, как подчеркнул глава государства, демонстрирует очень хорошие результаты. Только выпуск танков за последний год вырос в пять раз. При этом отрасли нужно обеспечить не только потребности сегодняшнего дня, но и восстановить стратегические резервы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"